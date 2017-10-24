Заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал заявление Ксении Собчак, назвавшей Крым украинским, сообщает RT.
"Возможно, это ее личная позиция. А может быть, из-за рубежа подсказали, где и как нужно сыпать соль на раны российской нации. Ведь ни для кого не секрет, что украинский Крым для российского менталитета — это была страшная несправедливость и непрекращающаяся сердечная боль в течение более чем полувека. И сейчас так называемый кандидат в президенты Ксения Собчак сознательно пытается нанести удар по зажившей ране. Возможно, Ксения Собчак и была одним из символов модной тусовки в России, но я уверен, что после этого заявления она не станет символом российской политики", — высказался Бальбек.
Ранее телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, назвала присоединение Крыма нарушением Будапештского меморандума.
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