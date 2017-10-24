Российский президент Владимир Путин в ходе общения с членами национальной сборной WorldSkills Russia заявил, что Россия постепенно отказывается от службы в вооруженных силах по призыву, сообщает РИА "Новости".
"Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву", — подчеркнул Путин, отметив, что процесс идет медленнее, чем планировалось, в связи с бюджетными ограничениями.
"Но все равно делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален", — уверен президент.
Он также добавил, что в настоящее время рассматривается возможность создания технопарков для прохождения там службы молодыми людьми, окончившими вуз.
"Мы сейчас развиваем то, что Минобороны несколько лет назад начали. Вы, наверное, слышали: мы создали научные роты так называемые, а сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки", — сказал Путин.
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