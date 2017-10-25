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Эра паркоматов стартует в Барнауле: первая платная парковка начинает работу

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Парковочный комплекс в течение месяца будет функционировать в тестовом режиме и еще на бесплатной основе
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru 
 
Эпоха паркоматов и шлагбаумов открывается в Барнауле 25 октября – с этого дня, как ранее указывали в городской администрации, начинает работу платная парковка на Привокзальной площади.
 
Напомним, что до 25 ноября она будет работать в тестовом режиме. В течение месяца припарковать машину здесь можно будет бесплатно. В платном режиме парковочный комплекс начнет функционировать с 25 ноября.
 
Зампред городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, анонсируя начало работы платной стоянки у вокзала, заявлял: "Парковка позволит упорядочить стоянку транспорта, усилить безопасность движения автомобилей и пешеходов, а также благоустроить территорию у железнодорожных ворот города". 
 
Также в мэрии уточняли, что функции по управлению парковочным комплексом возложены на муниципальный "Автодорстрой".
 
Накануне портал Amic.ru публиковал фотоматериал и знакомил своих читателей с тем, как завершается обустройство первого платного парковочного комплекса. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.10.2017 07:02
- гость -

Эпоха паркоматов и шлагбаумов
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Эпоха грабежа населения. То что раньше было бесплатным, сейчас станет платным.

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