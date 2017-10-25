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Новости

Названы самые экономичные в эксплуатации автомобили

, ИА "Амител"
Лидерами в данном случае оказались компактные седаны, хэтчбеки и кроссоверы
Фото: 8-themes.com
 
Самые экономичные в эксплуатации типы машин назвали эксперты американской автомобильной ассоциации, сообщает "Российская газета". 
 
Выяснилось, что наименее бьет по карману наличие в вашем гараже компактных седанов, хэтчбеков и кроссоверов. Конечно, такой вывод является весьма ожидаемым, но для установления истины было проведено весьма серьезное исследование. 
 
Эксперты провели анализ затрат владельцев самых разных машин с пробегом около 24 тысяч километров. На итоговый вывод влияли такие показатели, как расход топлива, стоимость сервиса, налоги и оплата страховки. 
 
В результате оказалось, что хозяева небольших седанов и хэтчбеков в среднем тратят за год 6 354 доллара. Владельцы небольших кроссоверов вкладывают в свои машины 7 606 долларов.
 
Для гибридных машин цена увеличивается до 7 687. Среднеразмерные седаны обходятся американцам в 8 117 баксов ежегодно, электромобили – в 8 439 долларов, минивэны – в 9 146 долларов.
 
Владение большими седанами оценивается расходами в размере 9 399 "зеленых", средних кроссоверов — 9 451 бакс. Самыми же дорогими в эксплуатации в этом исследовании оказались пикапы — 10 054 доллара ежегодно.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.10.2017 08:07
Думаю

В государстве с неадекватным налогообложением в автодорожной сфере при зарплатах ниже затрат среднего американца на небольшой седан или хэтчбек это исследование имеет огромное значание.

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