Французский поэт, писатель и музыкант Жильбер Синуэ подал иск на сумму 15,5 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову и его компаниям за плагиат одной из известных композиций, которую исполняла певица Далида (1933-1987), передает ТАСС со ссылкой на представителя истца Игоря Трунова.

"Мы подали в Савеловский суд исковое заявление о плагиате, в котором в качестве ответчиков фигурируют Филипп Киркоров, компании "Филипп Киркоров продакшн" и "Первое музыкальное издательство", которые осуществляют реализацию дисков и торговлю в интернете", — сказал Трунов.

Он отметил, что сумма иска, которая сейчас составляет более 15,5 млн рублей, будет еще уточняться и, скорее всего, вырастет после получения результатов экспертиз.

Речь в иске идет о песне под названием Helwa ya Baladi ("Моя прекрасная родина"), зарегистрированной в авторском обществе Республики Франция в 1978 году и впервые исполненной певицей в декабре 1979 года. Киркоров исполняет эту песню на русском языке под названием "Шелковая нить", она выходила в составе трех альбомов исполнителя.

Как следует из искового заявления, Киркоров использует чужое авторское произведение, "значительно переделав его без согласования с авторами". "Киркоров не платит отчисления, не согласовал использование, и звучит в его репертуаре это произведение достаточно давно", — отметил юрист.

"Ко мне обратился Кассаб Самир Жильбер Синуэ, который является автором этого произведения. Мы собрали все доказательства, а это три альбома, которые были выпущены Киркоровым, и он достаточно долго поет на концертах эту песню", — отметил Трунов.

Кроме того, по его словам, многократное использование композиции в творчестве Киркорова причинило французским авторам серьезный материальный ущерб: "У нас еще не готовы экспертизы по тому, какой вред причинен, сколько денег принесла концертная деятельность Киркорова и сколько ему принесли продажи от реализации дисков".

Певица Далида (настоящее имя Иоланда Кристина Джильотти) — итальянка, родилась в Каире, переехав в Париж, прославилась в 1956 году после исполнения песни Bambinо. По всему миру продано более 170 млн пластинок исполнительницы.