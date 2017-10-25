В редакцию ИА "Амител" обратились родители воспитанников второй группы логопедического детского сада № 48. Родителей беспокоит ситуация, которая сложилась в данном учреждении: как они уверяют, здесь не задерживаются логопеды, занятия с детьми практически не ведутся либо ведутся очень мало, и проблема уже долгое время не решается. Попасть в логопедический детский сад довольно трудно, родители надеялись, что их детям здесь помогут решить проблемы с речью, а в итоге вынуждены обращаться к платным специалистам.

Публикуем выдержки из письма:

"Наша группа поступила в сад в сентябре 2016 года. С начала учебного года у нас не было логопеда, затем нам дали молодого специалиста, которая перед новым учебным годом 2017 года, как и еще ряд логопедов, уволилась из детского сада. Через неделю к нам в группу пришла логопед, которая спустя две недели работы ушла на больничный с последующим увольнением. Родителям объяснила, что не устраивает нагрузка.

Заведующая детсадом 48 Пантюшина Анна Юрьевна находилась в отпуске. 3 октября родители обратились в отдел дошкольного образования города Барнаула Синенко Ирине Ивановне, где было обещано в кратчайшие сроки решить ситуацию. Однако до сих пор ситуация не решается…

Сейчас мы подготовительная группа, у нас проблемные детки, практически у всех диагноз "задержка речевого развития". Нам через семь месяцев выходить из сада к школе, а занятий с логопедом в логопедическом саду нет с 29 сентября", — пишут родители.

При этом обратившиеся утверждают, что для занятий с детьми в детском саду на средства родителей были куплены канцелярия и литература на 30 тысяч рублей. Сейчас эта литература лежит "мертвым грузом" в учреждении.

"Все родители пытаются заниматься дома, но мы пришли в этот сад, пройдя комиссию ПМПК, в надежде, что нам помогут специалисты. Многие водят своих деток на дополнительные платные занятия к логопедам, но вопрос тогда, для чего даются логопедические детские сады???" - спрашивают барнаульцы.

В ответ на запрос редакции ИА "Амител" председатель комитета по образованию г. Барнаула Наталья Полосина сообщила, что действительно, учитель-логопед Екатерина Кандаурова со 2 по 16 октября находилась на больничном листе, а с 17 октября уволилась по собственному желанию.

Однако в ближайшем будущем занятия с детьми будут продолжены: с 30 октября на работу в детском саду выходит новый специалист.

"Заведующим МБДОУ были приняты необходимые меры по поиску нового специалиста. В настоящее время учитель-логопед Юрченко Анна Владимировна проходит медицинский осмотр, необходимый для допуска к работе в дошкольном учреждении. С 30.10.2017 приступит к занятиям с детьми", — говорится в официальном ответе из комитета по образованию.

Также в комитете подчеркивают, что образовательная программа по коррекции речи детей до конца учебного года будет реализована в полном объеме.