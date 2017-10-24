Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" представила подробную презентацию, рассказывающую об этапах и сроках лунной программы РФ, передает ТАСС.
Программа предполагает создание пилотируемого лунохода и радиационного убежища, экспериментальных производств на поверхности Луны, комплекса по добыче ресурсов естественного спутника и многое другое. После 2050 года база должна быть способна обеспечивать отправку экспедиций в дальний космос к другим планетам.
Первый этап российской Лунной программы планируется реализовать в 2017-2030 годах. В ходе него предусматривается проведение работ по двум направлениям. Первое из них предполагает выбор места строительства лунной базы. Для этого к Луне планируется запустить автоматические станции "Луна-Глоб", "Луна-Орбитер", "Луна-Ресурс" и "Луна-Грунт". Кроме того, план предусматривает осуществление дистанционного зондирования Луны, отработку точной посадки на поверхность спутника и исследования образцов лунного грунта.
Параллельно будут проводиться работы по созданию пилотируемой транспортной системы. В частности, будут разработаны следующие ракетно-космические средства: пилотируемый корабль, сверхтяжелая ракета-носитель, разгонные блоки, взлетно-посадочный корабль, грузовой посадочный корабль, ретрансляторы.
Также будет проектироваться наземная космическая инфраструктура. Кроме того, намечены завершение отработки нового пилотируемого корабля, создание сверхтяжелых средств выведения и орбитальной транспортировки, отработка средств доставки.
На втором этапе (2031-2040 годы) будет осуществляться подготовка к развертыванию лунной базы. В частности, будут создаваться базовый, энергетический, лабораторный модули лунной базы и радиационное убежище. В эти сроки также планируется создавать пилотируемый луноход и другие напланетные средства транспортировки.
В ходе этого этапа начнутся пилотируемые экспедиции к Луне, геологические исследования естественного спутника и создание элементов лунной базы.
Основной целью третьего этапа (2041-2050 годы) станет строительство лунной базы и научная программа. Среди создаваемых средств на этой стадии реализации программы указаны оборудование для бурения, экспериментальные добывающие и производственные комплексы, астрофизическая обсерватория, медико-биологический комплекс.
За этот период также должны быть решены следующие задачи: добыча и использование воды и кислорода, астрофизические и медико-биологические исследования, отработка производства из лунных ресурсов.
Заключительный, четвертый этап (после 2050 года) предусматривает использование ресурсов Луны для освоения космического пространства. Среди создаваемых средств на этом этапе РКК "Энергия" указывает: комплексы производства и хранения компонентов топлива для космических кораблей, многоразовые взлетно-посадочные средства, средства орбитальной сборки и дозаправки, комплекс добычи редких ресурсов.
Кроме того, планируется решить такие задачи, как повышение автономности лунной базы, поддержка экспедиций в дальний космос, расширение научной программы, добыча редких ресурсов.
Комментарии
"Российская база на Луне появится раньше, чем на соседнем небесном теле высадятся американские астронавты. "Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3" - сообщил Николай Севастьянов, глава РКК "Энергия". Об этом пишет газета "Коммерсант"."