Депутаты Государственной думы готовы внести законопроект об увеличении штрафов для пешеходов за несоблюдение правил дорожного движения, если правительство не представит свое законодательное предложение по данному вопросу, передает ТАСС.
"Мы просим МВД, чтобы они предоставили сведения о том, сколько ДТП в России происходит по вине пешеходов. В МВД обещали проанализировать это и предоставить информацию. Я думаю, если не будет инициативы со стороны МВД, мы будем сами инициировать законопроект. Это было бы разумно, потому что нести ответственность должны не только водители, но и пешеходы, которые порой провоцируют серьезные ДТП", — сообщил член Комитета ГД по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров.
В настоящий момент такое нарушение наказывается предупреждением или административным штрафом в 500 рублей.
Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за непропуск пешеходов.
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