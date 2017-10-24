Президент России Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет!" заявил, что экономика страны растет уже четыре квартала подряд, а со второго квартала темпы роста превышают 2%, пишет "Парламентская газета".
Путин отметил, что оживление экономики обрело устойчивый характер и можно констатировать выход из рецессии, что делает Россию еще более привлекательной для инвесторов.
"На форуме собралось более двух тысяч гостей из более чем 60 стран. Среди них крупные инвесторы, руководители ведущих российских и зарубежных компаний, известные специалисты в области финансов и инвестиций. Это значит, что форум "Россия зовет!" прочно обосновался в мировом деловом календаре, приобрел солидный авторитет", — подчеркнул президент.
"Такая представительность ещё раз подчеркивает большой интерес, который вызывает современная Россия, и ее потенциал. Россия открывает такие возможности для сотрудничества, особенно сейчас, когда наша экономика вышла из стагнации, а ее оживление приобрело устойчивый характер", — отметил Путин.
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