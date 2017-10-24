Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов посоветовал телеведущей Ксении Собчак, которая решила принять участие в выборах президента, начать политическую карьеру с муниципального, а затем регионального уровней. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.
Миронов подчеркнул, что для того, чтобы претендовать на высший в стране государственный пост, любому гражданину России следует набраться политического опыта. Также он высоко оценил личные качества телеведущей, подчеркнув, что Ксения Собчак является "умной, современной и образованной женщиной".
"Я бы, например, посоветовал начать политическую карьеру с более народного уровня — муниципальный депутат, региональный, потом депутат Госдумы", — отметил депутат.
"Если она пройдет регистрацию, а это огромный труд, здесь мы увидим одну любопытную деталь: если Ксения Собчак со своей командой самостоятельно соберет необходимое количество подписей, это будет круто и будет говорить о серьезности ее намерений", — заключил Миронов.
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