Собака и несколько кошек устроили пожар в деревянном доме на улице Первомайской в Архангельске, сообщает LIFE со ссылкой на местные СМИ.
Хозяин, уходя из дома, забыл выключить 800-ваттный электрообогреватель. За те полтора часа, пока его не было дома, животные, гоняясь друг за другом, опрокинули электроприбор.
Когда пластиковые части обогревателя расплавились, а на полу появился прогар, огонь перекинулся на гипсокартонную стену, которая начала тлеть.
Едким дымом заволокло сразу два этажа жилого дома. Соседи вызвали пожарных. Возгорание удалось оперативно потушить.
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