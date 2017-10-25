МТС и шведская компания Ericsson подписали соглашение, в рамках которого в предстоящие четыре года российский оператор получит новейшее оборудование и программное обеспечение на общую сумму более 400 миллионов евро для введения в ряде регионов страны стандарта 5G и технологий интернета вещей (IoT).
Как сообщили в пресс-службе МТС, внедрение готового к поддержке 5G и IoT оборудования позволит обновить сети оператора поколений 2G, 3G и LTE в Сибирском, а также Приволжском, Северо-Западном, Уральском и Южном федеральном округах.
"В апреле 2017 года наши компании продемонстрировали в Москве возможности технологии 5G с пиковыми скоростями передачи данных до 25 Гбит/сек, а теперь мы достигли соглашения о поставках нового оборудования Ericsson, благодаря которому наша сеть, начиная с 2020 года, будет готова к внедрению первых решений, основанных на технологиях 5G", — отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий. По его словам, после модернизации сеть МТС обеспечит более высокие скорости передачи данных, увеличенную емкость, а также меньшее время задержек, что критически важно для сервисов IoT и цифровых услуг, которые компания внедряет уже сегодня.
Если говорить о практическом применении, то развитие 5G обеспечит в регионах быстрый рост цифровизации всех отраслей, создаст и улучшит множество сценариев использования. Например, игры с эффектом присутствия, автономный транспорт, удаленная роботизированная хирургия и услуги технической поддержки и ремонта, основанные на технологии дополненной реальности.
Соглашение стало важным шагом на пути масштабного коммерческого развития технологий IoT и 5G в России и частью партнерства в области исследований и развития 5G, о котором было объявлено в декабре 2015 года. Напомним, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России Ericsson и МТС развернут демо-зоны с использованием технологических решений 5G.
МТС и шведская компания Ericsson подписали соглашение, в рамках которого в предстоящие четыре года российский оператор получит новейшее оборудование и программное обеспечение на общую сумму более 400 миллионов евро для введения в ряде регионов страны стандарта 5G и технологий интернета вещей (IoT).
Комментарии