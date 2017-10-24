Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал скептиков, не верящих в успехи страны, отметив, что для таких людей будет мало, если над Кремлем поставят "тризуб" — герб Украины. Об этом сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на украинский сайт "Гордон".
"Есть "зрадофилы". Как говорит украинская пословица, которым и "тризуб" над Кремлем поставь — они скажут, что криво стоит", — сказал Порошенко.
Он возмутился критикой того, что "президент, премьер и власть перерезают ленты, да еще и не на глобальных, а, представьте себе, и на локальных объектах".
В начале октября Порошенко открыл новое помещение одного из столичных театров. В мае мэр Киева Виталий Кличко открыл автоматический уличный туалет.
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