У всех модниц на повестке дня стоит один очень важный вопрос: что надеть? И, несмотря на переполненные полки в шкафу, всегда кажется, что носить вовсе нечего. И практически каждая представительница прекрасного пола хочет, чтобы вещь не только хорошо сидела на фигуре, подчеркивала достоинства и скрывала недостатки, но и была стильной и актуальной. Чтобы хотя бы в последние месяцы уходящего 2017 года вам не пришлось ломать над этим голову, корреспонденты Amic.ru вместе со стилистом Мари Балабиной прошлись по открывшемуся недавно отделу Zara и подобрали несколько луков, которые сейчас просто обязана иметь в своем арсенале каждая модница.

Женщина в красном

Как объяснила стилист, собранный ею наряд представляет собой красный тотал-лук. Данный цвет этой осенью особенно актуален, и иметь в своем гардеробе хотя бы одну красную деталь стоит.

"Особенно стильным станет образ, в котором красным будет все, включая обувь и аксессуары, то есть сумочка и ботинки тоже", — комментирует Мари Балабина.

По спорту

Еще один актуальный осенью и зимой образ — спортивный. По мнению стилиста, данная тематика также в тренде, вообще в принципе модно носить то, в чем удобно. Для модели Мари подобрала лосины с лампасами, на которых и сделан акцент (если вам не идет облегающее, можете смело заменить лосины на брюки с лампасами), дополнила их ярким объемным свитером и кедами на липучке с искусственным мехом.

Натуральные ткани, искусственный мех

"Осень и зима диктуют привычные акценты в одежде: это искусственный мех, твид, ткани лучше выбирать те, которые содержат шерсть или полностью шерстяные, среди расцветок – клетка и гусиная лапка", — считает стилист.

За основу для еще одного образа она взяла брюки в клетку, подчеркнутые красными лампасами, дубленку из искусственного меха и белую футболку - это базовая вещь в гардеробе, которую можно носить и под платье, и с брючным костюмом, и с юбками. Ансамбль Мари дополнила тканевыми ботильонами-чулками.

90-е

Особенно актуален сейчас стиль 90-х, поэтому несколько луков Мари Балабина посвятила именно этой теме. На модели юбка-мини (сейчас в тренде либо такая длина, либо 2/3) и объемный свитер с искусственным мехом, а также ботильоны-чулки.

Тем, кто работает в офисе, на заметку стилист советует взять такой образ: жакет, длина которого до середины бедра, бархатные брюки — этот материал до сих пор актуален, белую блузку и серебристые лоферы. На втором фото показана вариация данного лука.

Для вечера или встреч с подругами подойдет последний лук, где сочетается несколько трендов: короткая юбка, пиджак мужского кроя, клетка. Также стилист использовала черную футболку и массивные ботинки — все это снова отсылает к актуальным сейчас 90-м.

Конечно, представление о моде, стиле и красоте все-таки у всех разное, но мы уверены, что собранные стилистом луки точно помогут кому-нибудь в выборе одежды. Настраивайтесь на модную волну и отправляйтесь за покупками.