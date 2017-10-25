В Ишимбайском районе Республики Башкирия полицейские задержали 47-летнего депутата местного совета по подозрению в жестоком убийстве супруга, сообщает "Дни.ру"
По версии следствия, супруги отправились в гости на день рождения родственников. На празднике они выпили и вернулись домой навеселе. Женщина стала спрашивать мужа любит ли он ее, а тот ответил нецензурной бранью. Тогда оскорбленная жена схватила нож и несколько раз ударила супруга.
Тело 48-летнего мужчины во дворе дома обнаружили родственники и обратились в правоохранительные органы. Супруга погибшего была задержана, ей уже предъявили обвинение в убийстве.
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