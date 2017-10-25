Армен Джигарханян подал на развод с 38-летней женой

82-летний Армен Джигарханян, с 10 октября находящийся в больнице в состоянии средней степени тяжести, подал на развод со своей женой и бывшим директором своего театра — Виталиной Цымбалюк-Романовской, пишет "Российская газета".
Подтверждение этого появилось на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы. С конкретизацией: "Определение о подготовке дела к судебному разбирательству от 23.10.2017".
Как цитирует друга актера Артура Согоманяна журнал StarHit, Армен Борисович попросил сделать заседание закрытым. Уточнив, что вопрос по разделу имущества будет решаться отдельно.
Как сообщалось ранее, Джигарханян уверен, что жена могла желать его смерти из корыстных побуждений, чтобы получить часть большого наследства. "Она повела себя гнусно, она вор, а не человек. Она из кармана моего забирала деньги. Мне не деньги жалко, мне жалок этот процесс", — рассказал артист на программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым".
Он также сообщил, что они с супругой "давно не устраивают друг друга и часто ссорятся". Причем именно одна из таких ссор, по мнению врачей, могла стать последней каплей, которая и уложила артиста на больничную койку.
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