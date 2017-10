Трампа забросали российскими флагами в здании конгресса США

Протестующий бросил в президента США Дональда Трампа российские флаги, когда тот шел с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом на обед, сообщает RT.

Инцидент произошел в здании конгресса. Мужчина начал бросать в сторону американского лидера российские флаги, сопровождая словами "Трамп — предатель!"

Random guy threw Russian flags at Trump and shouted “Trump is treason” pic.twitter.com/stVfDOtMAB