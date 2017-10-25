Трампа забросали российскими флагами в здании конгресса США

Протестующий бросил в президента США Дональда Трампа российские флаги, когда тот шел с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом на обед, сообщает RT.
Инцидент произошел в здании конгресса. Мужчина начал бросать в сторону американского лидера российские флаги, сопровождая словами "Трамп — предатель!"
Random guy threw Russian flags at Trump and shouted “Trump is treason” pic.twitter.com/stVfDOtMAB— aída chávez (@aidachavez_) October 24, 2017
Отмечается, что протестующим оказался Райан Клэйтон, который готовил провокацию с российскими флагами в феврале на конференции с участием Трампа.
В апреле во время выступления Трампа на митинге в штате Пенсильвания неизвестный бросил в воздух охапку российских флагов.
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