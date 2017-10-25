Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета по борьбе с коррупцией. Указ размещен на официальном портале нормативной и правовой информации.
Как следует из текста указа, в президентский Совет включены председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, а также начальник антикоррупционного управления Администрации Президента Андрей Чоботов (он также стал членом президиума Совета на правах ответственного секретаря).
Из состава Совета были исключены Александр Бречалов, который в мае стал временно исполняющим обязанности главы Удмуртии, адвокат Анатолий Кучерена, а также первый заместитель министра юстиции Олег Плохой, который до сентября занимался вопросами борьбы с коррупцией.
Президентский Совет также покинула заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая ранее входила в структуру в качестве главы думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции.
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