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Путин изменил состав президентского Совета по борьбе с коррупцией

, ИА "Амител"
Совет покинула заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

Фото: s.err.ee

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета по борьбе с коррупцией. Указ размещен на официальном портале нормативной и правовой информации.

Как следует из текста указа, в президентский Совет включены председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, а также начальник антикоррупционного управления Администрации Президента Андрей Чоботов (он также стал членом президиума Совета на правах ответственного секретаря).

Из состава С​овета были исключены Александр Бречалов, который в мае стал временно исполняющим обязанности главы Удмуртии, адвокат Анатолий Кучерена, а также первый заместитель министра юстиции Олег Плохой, который до сентября занимался вопросами борьбы с коррупцией.

Президентский Совет также покинула заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая ранее входила в структуру в качестве главы думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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