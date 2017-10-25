Песков посоветовал сходить на "Матильду"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал зрителям самостоятельно оценить фильм "Матильда". Об этом он заявил после выхода из зала московского кинотеатра "Октябрь", где состоялась премьера картины, передает "Интерфакс".
"Сходите, посмотрите. Каждый придет к своему мнению", — сказал Песков. При этом, он отказался поделиться своими впечатлениями от фильма.
В официальный прокат в России картина Алексея Учителя выходит 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, что до глубины души оскорбило депутата Госдумы Наталью Поклонскую.
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