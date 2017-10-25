На пленарном заседании в палате регионов сенаторы планируют рассмотреть закон об определении мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пишет "Парламентская газета".
В 2016 году были приняты поправки в Жилищный кодекс, в соответствие с которыми расходы на оплату за тепловую энергию были исключены из состава расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Вместе с тем согласно действующим нормам, установлены меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан — ветеранов, инвалидов, участников ликвидации на Чернобыльской АЭС и других. Закон об определении мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан предусматривает, что при расчете компенсации расходы на оплату за тепловую энергию будут включены в расходы по оплате коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
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