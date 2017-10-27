29 октября клиника интегративной медицины "ЭлитМед" приглашает барнаульцев посетить семинар "Инсульт – жизнь до и после...", приуроченный ко Всемирному дню борьбы с инсультом. На нем любой желающий узнает, как появляется и развивается эта "болячка" 21 века и как ее "предупредить и обезвредить".

Ведущая семинара – врач-невролог клиники "ЭлитМед" Ксения Горячева.

Все еще думаете, что инсульт – это пустяк, о котором не стоит беспокоиться? Рассказываем, почему это не так и почему профилактика – лучшее лечение, а также почему стоит время от времени посещать подобные семинары.

Об инсульте

Инсульт – настоящий бич 21 века, века информации, технологий и сидячего образа жизни.

Согласно данным ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) около 15 миллионов людей ежегодно сталкиваются с инсультом, из них 5 миллионов погибают, а еще 5 миллионов – полностью обездвижены.

"Причиной около 12 миллионов случаев инсульта становится повышенное артериальное давление (гипертония). По данным статистики, инсульт занимает четвертое место в мире среди заболеваний по количеству смертельных исходов", – говорит Ксения Горячева.

Инсульт – главная причина инвалидности, 75% пациентов – это люди в возрасте от 65 лет. Но наблюдается печальная тенденция к тому, что болезнь поражает население молодого и трудоспособного возраста.

"Инсульт – это заболевание, при котором нарушается снабжение участка головного мозга кровью (нарушается кровоток), следовательно, этот участок головного мозга не получает кислорода и питательных веществ, что неминуемо ведет к смерти клеток головного мозга и к его необратимым повреждениям. Инсульт считается неотложным медицинским состоянием. Здесь необходимо срочное лечение, так как чем раньше оно начнется, тем меньше повреждений получит головной мозг".

О клинике

Для первичной профилактики инсульта в клинике "ЭлитМед" ведут консультативный прием: невролог, кардиолог, сосудистый хирург.

"Симптомы инсульта зависят от того какая часть головного мозга повреждена, в каком полушарие произошел инсульт. В некоторых редких случаях человек может не знать, что у него был инсульт (когда инсульт протекает бессимптомно). Симптомы обычно развиваются внезапно, или могут появляться и исчезать в течение одного-двух дней. Симптомы проявляются сильнее, как правило, в самом начале инсульта, но они могут постепенно усиливаться, если не начать лечение вовремя".

В клинике применяется комплексный подход к реабилитации больных, перенесших инсульт, – для чего собрана команда высококлассных специалистов: врач реабилитолог, физиотерапевт, психотерапевт, диетолог. Для каждого пациента разрабатывают индивидуальную программу медикаментозной терапии, физиотерапии, составляют индивидуальную программу ЛФК-занятий.

Для улучшения возможностей восстановления организма составляется курс лечения в рамках традиционной китайской медицины. При необходимости и невозможности транспортировки пациентов совместно со специалистом по ЛФК возможен выезд на дом.

"Строгое выполнение рекомендаций вашего лечащего врача, а также здоровый образ жизни – главные условия, которые позволят предотвратить появление инсульта".

Активизировать восстановительные процессы после инсульта поможет интегративная медицина, которая к тому же одновременно выступает прекрасным средством профилактики.

Об интегративной медицине

Клиника "ЭлитМед" – пилотный проект по интеграции (объединению) всех направлений в медицине: академической, традиционной и народной.

Интегративная медицина подразумевает комплексный подход к пациентам, обратившихся за медицинской помощью или желающих поддержать и приумножить свое здоровье.

При таком подходе каждый пациент проходит три ступени.

Первый этап – это академическая медицина, предполагающая лечение основных симптомов и синдромов (то, что для нас уже привычно: таблетки, уколы и прочее).

– это академическая медицина, предполагающая лечение основных симптомов и синдромов (то, что для нас уже привычно: таблетки, уколы и прочее). На втором этапе различными методами из традиционной медицины стимулируют функции органов и систем организма (рефлексотерапия, массажи, Су-джок, фармакопунктура).

различными методами из традиционной медицины стимулируют функции органов и систем организма (рефлексотерапия, массажи, Су-джок, фармакопунктура). Третий этап – народная медицина, направленная на окончательное восстановление организма, его укрепление и гармонизацию. В основном пациенты на этом этапе проходят фитотерапию препаратами из натуральных продуктов растительного и животного происхождения (фитосборы, фиточаи, фитобальзамы, природные сорбенты, продукцию пчеловодства, пантового хозяйства и другие).

Такая интеграция разных видов медицины приводит к эффективному результату при восстановлении здоровья пациента.

О семинаре

На семинаре, посвященном Всемирному день борьбы с инсультом, разберут такие вопросы, как причины развития инсульта и его виды, факторы риска, методы первичной и вторичной профилактики.

Участники семинара познакомятся с основными проявлениями этого заболевания, увидят примеры из практики, а также получат ответы на все интересующие вопросы.

Проведет семинар врач-невролог Ксения Горячева – специалист, углубленно занимающийся этим вопросом. Для участников семинара действует специальная акция. Все пришедшие получат купон на скидку 50% на консультацию невролога, которую можно пройти в любое удобное время.

Для участников семинара действует специальная акция. Все пришедшие получат купон на скидку 50% на консультацию невролога, которую можно пройти в любое удобное время.

Семинар пройдет 29 октября на базе клиники "ЭлитМед". Начало в 12.00.

Вход свободный.

Телефон для записи: 8-913-250-95-95, Жанна. Запись обязательна.

Контакты:

Барнаул, пр. Социалистический, 91

Телефон: +7 (3852) 58-00-57, 24-23-65

E-mail: elitmedadm@yandex.ru

Сайт: www.elitmed-klinika.ru

Лицензия № ЛО-22-01-004624 от 21 июля 2017

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста