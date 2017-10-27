Подготовка к Новому году – дело хлопотное и энергозатратное, к которому лучше готовиться заранее. Поэтому ресторан Gold of Packard ("Голд оф Паккард") в Барнауле предлагает не откладывать его в долгий ящик и забронировать банкетный зал или столик на новогодний корпоратив уже сейчас.

Ресторан Gold of Packard – это более 5000 довольных клиентов, опыт организации корпоративов – более 4 лет. Здесь уникальным образом сочетаются светский шарм и домашний уют, неповторимая атмосфера роскоши и богатства 30-40-х годов прошлого столетия.

"Сколько мы посетили различных заведений в разных городах нашей родины, но ваш ресторан нас поразил своим обслуживанием. Так держать! Кухня очень понравилась, все было вкусно и много, и недолго пришлось ждать. Приятная музыка с красивым голосовым сопровождением. Спасибо за проведенный вечер!".

Кухня ресторана придется по вкусу как элегантным дамам, так и мужественным джентльменам: широкий выбор блюд от легких салатов и десертов до сочных стейков никого не оставит равнодушным.

Мясные блюда готовятся на открытом огне в зале ресторана. Вы можете наблюдать весь процесс приготовления заказа.

Живая музыка, звучание которой усиливается к вечеру и которая совершенно ненавязчива днем, поможет отвлечься от суеты большого города, добавит душевности и теплоты вашей трапезе.

"Спасибо большое, все очень понравилось! Обслуживание отличное, персонал с душой и ответственностью относится к своей работе. Кухня очень вкусная, все свежее, с удовольствием посидели и пообщались со своими друзьями. Спасибо за такой подбор персонала, их работу. Это очень редко в наше время, несмотря на такую конкуренцию".

Ресторан Gold of Packard – это отличный выбор на все случаи жизни: для общения душевной компанией, романтического свидания, деловой беседы, свадьбы, юбилея, корпоратива.

Здесь на высоком уровне стараются принимать всех гостей.

Ресторан Gold of Packard ждет вас ежедневно с 12:00 до 0:00.

Открыта бронь на новогодние корпоративы. Можно уже сейчас забронировать банкетный зал или столик и избавиться от лишних хлопот в предновогоднюю суетливую пору.

По поводу бронирования обращаться по контактам ниже.

Контакты:

Барнаул, ул. Малахова, 94Б

Телефон: +7 (3852) 20-21-31