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Семибалльные заторы образовались на дорогах столицы Алтайского края в среду, 25 октября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на участке проспекта Строителей от пересечения с переулком Ядринцева до перекрестка с проспектом Красноармейским, а также на улице Малахова на отрезке от перекрестка с улицей Антона Петрова до Павловского тракта.
Также заторы наблюдаются на улицах Северо-Западная, Георгиева, Советской Армии, отрезках улицы Попова, включая ее пересечения с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, на улице Челюскинцев и проспекте Красноармейском в районе пересечения с улицей Гоголя. Кроме этого, пробки образовались на улице Власихинской, на проспекте Ленина, нескольких отрезках Павловского тракта и в районе площади Октября.
Отметим, что на улице Малахова на отрезке от пересечения с улицей Сухэ-Батора до Павловского тракта на небольшом расстоянии друг от друга произошли две аварии.
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