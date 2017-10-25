Фото: s.appleinsider.ru
Встроенный калькулятор операционной системы iOS 11, которая была выпущена 19 сентября, не справляется со сложением простых чисел. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на портал macrumors.com, который специализируется на новостях продукции американской корпорации Apple.
При сложении двух единиц калькулятор пишет ответ 11, а сумма чисел 1, 2 и 3 равна 23. При этом подчеркивается, что данная проблема возникает только при быстром вводе данных, при этом если вводить данные с паузой, система "успевает" посчитать правильно. По мнению пользователей Reddit, вероятно, в системе происходит сбой потому, что анимация кнопок с цифрами блокирует другие операции.
Агентство пишет, что ранее программисты сообщили о недоработке в iOS, из-за которой пользователи iPhone могут раскрыть злоумышленникам данные Apple ID. По их словам, владельцы смартфона привыкли подтверждать учетную запись каждый раз при появлении соответствующего системного уведомления. Однако оно может быть показано любым сторонним приложением.
Комментарии
при Джобсе такого не было
Как раз для уровня большинства владельцев. Иначе возникает не ловкий момент, когда смартфон умнее владельца
iOS 11
1 + 1 = 11