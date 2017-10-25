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Новости

СМИ: калькулятор iOS 11 ошибается при сложении простых чисел

, ИА "Амител"
Подчеркивается, что данная проблема возникает при быстром вводе данных

Фото: s.appleinsider.ru

Встроенный калькулятор операционной системы iOS 11, которая была выпущена 19 сентября, не справляется со сложением простых чисел. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на портал macrumors.com, который специализируется на новостях продукции американской корпорации Apple.

При сложении двух единиц калькулятор пишет ответ 11, а сумма чисел 1, 2 и 3 равна 23. При этом подчеркивается, что данная проблема возникает только при быстром вводе данных, при этом если вводить данные с паузой, система "успевает" посчитать правильно. По мнению пользователей Reddit, вероятно, в системе происходит сбой потому, что анимация кнопок с цифрами блокирует другие операции.

Агентство пишет, что ранее программисты сообщили о недоработке в iOS, из-за которой пользователи iPhone могут раскрыть злоумышленникам данные Apple ID. По их словам, владельцы смартфона  привыкли подтверждать учетную запись каждый раз при появлении соответствующего системного уведомления. Однако оно может быть показано любым сторонним приложением.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.10.2017 09:25
- гость -

при Джобсе такого не было

0  0
25.10.2017 09:47
iOne

Как раз для уровня большинства владельцев. Иначе возникает не ловкий момент, когда смартфон умнее владельца

0  0
25.10.2017 10:12
- гость -

iOS 11

1 + 1 = 11

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