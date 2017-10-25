Фото: bbc24.net
Москва призывает Вашингтон дать СМИ России спокойно работать и не создавать дополнительный раздражающий факт в отношениях. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на заявление посольства РФ в Соединенных Штатах.
В заявлении сказано, что Россия не раз отмечала, что принуждение российских СМИ в Америке изменить статус на иностранного агента может сильно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов. "Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать СМИ спокойно работать", — цитирует агентство заявление.
В посольстве подчеркнули, что закон об иноагетах в Штатах применяется избирательно и политически мотивированно, а давление на СМИ России не прекращается.
Отмечается, что накануне официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что возможная регистрация российского телеканала RT и агентства Sputnik как иноагентов в США не скажется на их возможностях передавать информацию.
В посольстве РФ с этим не согласились. Напомним, что в Москве уже пообещали принять ответные зеркальные меры. "В целом на примере происходящего с российской прессой в США видно, что слова и дела американских властей в отношении свободы СМИ расходятся. В антироссийском запале в Вашингтоне напрочь забыли о закрепленных во внутреннем законодательстве и международно-правовых документах принципах, о соблюдении которых другими странами здесь так любят напоминать", — добавили в дипмиссии.
Комментарии
Здрасьте, РФ еще в 2014 году приняла закон об иностранных агентах. А тут вдруг реакция - "а нас-то за что?"
здрасьте, ну раз читали, расскажите, какие ограничения к иностранным СМИ применяются в России, кроме участия в избирательной кампании...
И тут пендосы такие , а ну ладно тогда...
25.10.2017 10:11
- гость -
расскажите, какие ограничения к иностранным СМИ применяются в России, кроме участия в избирательной кампании...
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Только после вас. ))) Расскажите, какие ограничения накладывает Foreign Agents Registration Act.