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Законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров внесли в Госдуму

, ИА "Амител"
Авторами документа выступили депутаты-коммунисты

Фото: novostipmr.com

Проект закона, предполагающий индексацию пенсий работающих пенсионеров, внесли в Госдуму депутаты-коммунисты Олег Смолин и Николай Коломейцев, передает РИА "Новости".

Напомним, в данный момент работающим пожилым людям не индексируют пенсии. Поступивший в нижнюю палату парламента документ призван восстановить индексацию и корректировку страховой пенсии.

Разработчики проекта закона уверены, что отсутствие такой нормы снижает уровень жизни и выступает дестабилизирующим фактором, поскольку вовсе не стимулирует к труду.

Отмечается, что для реализации документа в 2018 году из Пенсионного фонда России потребуется более 207 миллиардов рублей.

Напомним, норма, отменившая индексацию пенсий работающим пенсионерам, действует в РФ с 2016 года.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.10.2017 09:52
гость-пенсионер

не примут, ведь каждому работающему пенсу надо будет добавить рублей 500, это ж деньжищи какие, хотя кто смог, работает нелегально

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