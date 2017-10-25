Фото: novostipmr.com
Проект закона, предполагающий индексацию пенсий работающих пенсионеров, внесли в Госдуму депутаты-коммунисты Олег Смолин и Николай Коломейцев, передает РИА "Новости".
Напомним, в данный момент работающим пожилым людям не индексируют пенсии. Поступивший в нижнюю палату парламента документ призван восстановить индексацию и корректировку страховой пенсии.
Разработчики проекта закона уверены, что отсутствие такой нормы снижает уровень жизни и выступает дестабилизирующим фактором, поскольку вовсе не стимулирует к труду.
Отмечается, что для реализации документа в 2018 году из Пенсионного фонда России потребуется более 207 миллиардов рублей.
Напомним, норма, отменившая индексацию пенсий работающим пенсионерам, действует в РФ с 2016 года.
Комментарии
не примут, ведь каждому работающему пенсу надо будет добавить рублей 500, это ж деньжищи какие, хотя кто смог, работает нелегально