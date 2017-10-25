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Смертельная авария произошла вечером во вторник, 24 октября, в Бурлинском районе. Жертвой ДТП стал 35-летний водитель Toyota Corona Premio. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что дорожный инцидент произошел в 22:10 на 454 км автодороги "Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области".
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что находившийся за рулем мужчина не справился с управлением, в результате чего авто съехало с дороги и опрокинулось.
Водитель скончался от полученных травм на месте аварии. Его 47-летний пассажир с телесными повреждениями разной степени тяжести был доставлен в Бурлинскую центральную районную больницу.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего и выясняют все обстоятельства ДТП.
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