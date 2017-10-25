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Алтайский край назвали регионом с потенциалом для заселения мигрантами

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Алтай стал примером субъекта России с большой территорией, которую можно использовать для экономического развития

Фото: kartinkioboi.ru

России для развития нужно 20-30 млн мигрантов, в стране невероятно много территорий с невысокой плотностью заселения, например, Алтайский край. Такое заявление сделал известный московский политолог Кирилл Рогов на лекции "Будущее России в развивающемся мире" в "Ельцин Центре".

По его словам, Россия может превратить свою проблему — невероятное количество территорий при невысокой плотности населения — в преимущество.

"У нас, например, есть Алтайский край, где отличный климат, прекрасные земли, где растет самая лучшая пшеница, гораздо лучше египетской и краснодарской. Но ее далеко возить. И вот там, на территории в половину Польши, живет всего 2,5 млн человек. Отличный край", — сказал Рогов.

Напрямую он не призвал мигрантов массово заселять регион, а скорее иллюстрировал обозначаемую проблему.

"Если бы Россия смогла привлечь 20-30 млн человек (мигрантов — прим.ред.), то это помогло бы стране совершить такой же рывок, какой совершил Китай. Приток мигрантов — одно из важнейших условий для развития страны. В Германии давно поняли, что если не привлекать рабочую силу извне, то экономического развития не будет", — сказал Кирилл Рогов.

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Эксперт подчеркнул, что мигранты — это не только рабочая сила, но и увеличение емкости рынка.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.10.2017 10:25
- гость -

Этот человек живет в параллельном мире.....

0  0
25.10.2017 10:26
- гость -

Бесправное быдло вымирает, ещё надо Ищите дураков дальше.

0  0
25.10.2017 10:30
- гость -

Жесть.

0  0
25.10.2017 10:31
- гость -

одни вот уже завезли, не знают что делать теперь

0  0
25.10.2017 10:35
- гость -

Вроде хорошие поля у нас все засеваются, ну может 5-10% свободных есть. Зачем нам мигранты? Своим то работы нет.

0  0
25.10.2017 10:43
- гость -

Спаси Россию! Ударь топором рогову между ног

0  0
25.10.2017 10:43
- гость -

Позитифф... Надо побольше мечетей подготовить к приезду дорогих гостей.

0  0
25.10.2017 10:44
- гость -

Иксперд на складе у олигархов.

0  0
25.10.2017 10:45
- гость -

Лук выращивают корейцы. Русского, грузина, армяна, айзера, чечена, дага, казаха не заставишь весь день стоять раком в поле пропалывать лук за пакет лапши китайской.

0  0
25.10.2017 10:52
- гость -

Нет, ну а что. 5-7 миллионов таджиков вполне могут внести свежую струю в жизнь Алтайского региона.

0  0
25.10.2017 10:57
- гость -

в деревне работы нет, а они еще мигрантов. Кирилл Рогов - полный дурень, лучше бы молчал

0  0
25.10.2017 11:00
Чемров

"Приток мигрантов — одно из важнейших условий для развития страны. "
Это типа потому что они будут за копейки работать? Зато ухудшим криминогенную обстановку, увеличим недовольство народа и прибавим нищеты. Шикарное решение проблемы!

По районам и пригородам, провели газ, зато многие подключится не могут уже несколько лет, потому что подрядчиков которых нанимали уже нет и документации они типа не оставили. Развивайся регион!

Какие поля? Я думал у нас теперь туристические кластеры! А оно вон что.

Я много бываю в разных районах: Зональный, Троицкий, Солтонский, Усть Пристанский, Быстроистокский, Красногорский, Целинный, Ельцовский, Советский, Алтайский, Смоленский. Там много вымирающих деревень, в очень живописных местах, поля/речки/озера/леса, почему об этом никто не говорит? А почему вымирают? Потому что государству пох! Думают, чего бы еще спихнуть с муниципального балланса. У нас люди для экономики, а должно быть наоборот.

Почему у нас на окраине деревни постоянно напряжение скачет до 130 вольт? А МЭС говорит, скидывайтесь и мы вам новый трансформатор поставим в подстанцию. А когда в двухэтажке один чудак не платит за электричество - говорят это ваши проблемы, сами с ним разбирайтесь.

Зашибись! Надо депутатов сперва на стажировку в сельсоветы отправлять, на несколько лет, да в деревнях пожить, прежде чем им давать право менять жизнь людей.

0  0
25.10.2017 11:12
- гость -

всё просто:
московский политолог.... Ельцин-Центр...
вы смотрите чей бред вы комментируете.
чего вы от подобного персонажа ожидали?

0  0
25.10.2017 11:12
- гость -

России для развития нужно 20-30 млн мигрантов, в стране невероятно много территорий с невысокой плотностью заселения, например, Алтайский край.


Своим нет работы, куда этих то ещё? Они и так за наш счёт тут размножаются и лечатся. Нафиг.

0  0
25.10.2017 11:26
- гость -

5-7 миллионов таджиков вполне могут внести свежую струю в жизнь Алтайского региона.
--------------

А какой смысл им ехать к нам, где смешные зарплаты? Если уж ехать, то Москву, там меньше 50000 им не платят.

0  0
25.10.2017 11:29
Кот.Без сапог.

Таких спецов на кол садить, воронам на корм.

0  0
25.10.2017 11:32
- гость -

Собрать таких политолухов - да вместе с семьями поселить в самый центр мигрантского "колхоза". Пусть поживут пару-тройку лет, а мы постоим-посмотрим - если им понравится, тогда, может, и подумаем...

0  0
25.10.2017 11:33
гость

в системе вентиляции центра циркулирет веселящий газ. Его за тем и посторили, от политика ЕБН толку не было, а если посмотреть в разрезе продажи Родины, то там и увековечивать нечего. Думаю наши дети уже получат доступ к некоторым документам по приватизации при изучении истории.

0  0
25.10.2017 11:45
Очевидец

Это что ж получается?! На Алтае действующая власть целенаправленно уничтожала в последние три-четыре десятилетия сотни сел и деревень, для того, чтобы сейчас пригласить на освободившиеся земли иностранцев? А то, что при создании нормальных условий жизнеобеспечения со всем этим местное население и без помощи иностранца справится, им в голову не приходит?! Сама постановка вопроса абсурдна! Местные из края при первой возможности бегут, а иностранцы приживутся?! Впрочем, что взять с москвича?! Он наверное за пределы даже первого садового никогда не выезжал, а берется судить о том, что творится за три тысячи километров от богом проклятой...

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25.10.2017 11:52
Дословно из лекции

" Демографическая проблема России тоже может стать конкурентным преимуществом. Наша яркая особенность: у нас невероятно много территории. Плотность населения — 8 человек на квадратный километр, если не учитывать зоны, неблагоприятные для жизни, не больше 25 человек. Если бы Россия привлекла 20–30 миллионов человек, это позволило бы совершить экономический рывок, примерно похожий на китайский. Это и 20–30 миллионов дополнительных потребителей, увеличение емкости внутреннего рынка. Приток мигрантов — важнейшее условие для начала развития России. Пока, надо сказать, наше правительство стоит на разумных позициях, понимая критическую важность притока мигрантов для экономики. " (с)

Он не о производстве говорит, а о комфортном проживании эмигрантов и расширении за их счет рынка сбыта. Вот только кто их кормить будет?

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