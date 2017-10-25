Фото: news.ngs.ru
Первый снег выпал в Новосибирске в среду, 25 октября. Об этом пишет портал "НГС.Новости".
Отмечается, что осадки шли в виде крупных хлопьев. В Сети появились снимки снега, сделанные местными жителями. Отмечается, что некоторые новосибирцы обрадовались зиме и даже собрались идти лепить снеговиков, а другие стали негодовать из-за наступивших холодов.
Подчеркивается, что осадки вызвали на городских дорогах заторы - пробки были оценены в восемь баллов.
Согласно прогнозу синоптиков, в городе в течение дня будет идти небольшой дождь и мокрый снег, а температура воздуха составит от 0 до +2 градусов выше нуля.
Комментарии
первый снег, да ну?
я в сентябре в этом городе снег видел. только он таял.
первый снег, да ну?
я в сентябре в этом городе снег видел. только он таял.
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