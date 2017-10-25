Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Школы Барнаула планируется полностью перевести на работу в первую смену к 2025 году, сообщил глава администрации краевой столицы Сергей Дугин.
Как проинформировали в пресс-центре мэрии, в городе поставлена задача, чтобы все десятиклассники учились в первую смену к 2019 году, а начальная школа — к 2021 году. Основную школу планируется перевести на такой режим к 2025 году.
Говоря о важности достижения этой цели, Сергей Дугин подчеркнул: "В условиях роста количества школьников проблема становится еще более актуальной. По прогнозам специалистов, к 2025 году ожидается увеличение числа обучающихся до 80 тысяч человек. К 2025 году предстоит создать около 37 тысяч школьных мест".
По словам сити-менеджера, в этом контексте для города крайне важна федеральная и краевая финансовая поддержка.
Также Дугин акцентировал внимание на том, что за три года в краевой столице были построены три новые школы. В будущем году запланировано возведение школ в кварталах 2008, 2006а.
Что же касается кадров в барнаульских школах, то, по словам сити-менеджера, в учебные заведения должны приходить только те, кто любит детей и работу учителя.
"Нужно целенаправленно отбирать таких уже со школьной скамьи, направлять на целевое обучение, чтобы по окончании вуза ребята остались в профессии", — резюмировал глава администрации.
Комментарии
Где учителей-то найдут? Если только заставят в обязаловку отрабатывать по распределению 5 лет тех кто в педе отучился на бюджете?
Да пусть бы дети учились в две смены, только бы субботы всем выходными сделали!
Вопрос. Какие все-таки сейчас зарплаты у учителя в школе и какая при этом нагрузка?
Хотелось бы узнать реальность.
В реальности у учителей зарплаты 25-30 тыс (но! при условии работы в ДВЕ смены и нагрузке не менее 36 часов в неделю не считая внеурочки)
А так, кто в одну смену работает зарплаты 10-12 тыс
А так по отчетам в Москву зарплаты в крае офигенные у учителей, выше средней по региону.... Только забывают уточнить при этом, что учителя на 1,5-2 ставки работают, а то и больше умудряются