28 октября в Барнауле пройдет первый фестиваль занимательной математики для дошкольников 5-6 лет и младших школьников на базе лицея № 122. Как рассказали корреспонденту портала Amic.ru в городском комитете по образованию, цель форума — научить детей не бояться сложного предмета.
Учредителями фестиваля выступили центр развития "Грани", центр по работе с одаренными детьми, а также комитет по образованию Барнаула. Предварительно известно, что участвовать в фестивале намерено около 200 детей. Их возраст от 5 до 10 лет. Предполагается командная работа, всего в каждой группе будет пять человек. Фестиваль уложится в один час.
Идея провести масштабное мероприятие для юных барнаульцев пришла в голову старшему преподавателю факультета математики и информационных технологий АлтГУ Дмитрию Оскорбину. В гороно его охарактеризовали как яркого педагога, продвигающего науку в массы в различных формах.
"Организаторы фестиваля прежде всего хотят привить детям любовь к математике, а не научить чему-то конкретному, да и за столь короткое время это в принципе невозможно. Главное, чтобы ребенок не боялся сложных задач и формул, а его дальнейшее отношение к предмету во многом зависит от родителей. Хочется, чтобы все дети активно поучаствовали, получив от этого удовольствие. Наверное, будет присутствовать и определенный сумбур, учитывая, что все это в первый раз, а также юный возраст участников", — сообщил собеседник портала.
Кстати, среди зарегистрированных участников фестиваля есть несколько посетителей старшей группы одного из детсадов. Всем детям планируется вручить сувениры и дипломы от комитета по образованию. Добавим, аналогичные фестивали для начальной школы в Барнауле проводят и по другим предметам.
Комментарии
Идея хорошая, а название статьи неудачное.