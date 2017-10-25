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Блокировка РФ резолюции ООН о продлении миссии всемирной организации и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии показывает, что власти России заботятся не о прекращении атак, а о сохранении "своего союзника". Соответствующее заявление сделала представитель Белого дома Сара Сандерс, пишет РИА "Новости".
Накануне РФ заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии. При голосовании подготовленный Штатами документ получил 11 голосов в поддержку. РФ и Боливия проголосовали против, а Китай воздержался. Мандат работы экспертов Совместного механизма по расследованию (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября миссия представит Совету безопасности доклад о расследовании инцидента с применением химвеществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва предложит схему дальнейших шагов по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии только после выхода доклада СМР и его тщательного изучения.
"Через блокировку резолюции о продлении миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак Россия в очередной раз показала, что ее волнует не остановка варварских атак, а только, чего бы это ни стоило, сохранение своего союзника", — цитирует агентство слова Сандерс.
Напомним, по данным сирийской оппозиции, в результате химатаки 4 апреля в Хан-Шейхуне погибли 80 человек, еще 200 получили ранения. Виновником атаки были названы правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли все обвинения и возложили ответственность на боевиков с их покровителями. В Дамаске подчеркивали, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
США не прислушались к призыву РФ провести тщательное расследование и в ночь на 7 апреля атаковали сирийскую базу Шайрат.
Госдеп США 19 октября официально признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", связанные с "Джебхат ан-Нусрой" (террористические организации, запрещены в РФ), используют химоружие в Сирии.
Комментарии
в любой непонятной ситуации обвиняй в химической атаке (с)