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Главный Дед Мороз России покатается в Барнауле на коньках и посетит зоопарк

, ИА "Амител"
Зимний волшебник приедет в краевую столицу в рамках большого турне по стране

Фото: Алтайская резиденция Деда Мороза

Главный российский Дед Мороз вновь посетит Барнаул — его визит назначен на 12 ноября, сообщили в алтайской резиденции зимнего волшебника.

В краевую столицу он прибудет в рамках социального проекта НТВ, который телекомпания организует совместно с правительством Волгоградской области.

Путешествие волшебника по городам РФ стартует 1 ноября и завершится в Москве 31 декабря.

12 ноября российский Дед Мороз встретится со своим коллегой в Алтайском крае и поздравит региональную резиденцию с пятилетием. Вместе они откроют "Школу волшебников" в детском городе профессий "КИDВИЛЬ", а также посетят барнаульский зоопарк. По случаю визита Деда Мороза в парке "Лесная сказка" пройдет городской праздник.

Кроме того, российский Дед Мороз посетит "барнаульский Арбат" и покатается на коньках в ТРЦ "Галактика".

Напомним, что в прошлом году зимний волшебник приезжал в Барнаул 30 ноября.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.10.2017 11:18
- гость -

12 ноября, он что издевается? В июле бы ещё приехал.

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