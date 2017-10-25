Фото: Алтайская резиденция Деда Мороза
Главный российский Дед Мороз вновь посетит Барнаул — его визит назначен на 12 ноября, сообщили в алтайской резиденции зимнего волшебника.
В краевую столицу он прибудет в рамках социального проекта НТВ, который телекомпания организует совместно с правительством Волгоградской области.
Путешествие волшебника по городам РФ стартует 1 ноября и завершится в Москве 31 декабря.
12 ноября российский Дед Мороз встретится со своим коллегой в Алтайском крае и поздравит региональную резиденцию с пятилетием. Вместе они откроют "Школу волшебников" в детском городе профессий "КИDВИЛЬ", а также посетят барнаульский зоопарк. По случаю визита Деда Мороза в парке "Лесная сказка" пройдет городской праздник.
Кроме того, российский Дед Мороз посетит "барнаульский Арбат" и покатается на коньках в ТРЦ "Галактика".
Напомним, что в прошлом году зимний волшебник приезжал в Барнаул 30 ноября.
Комментарии
12 ноября, он что издевается? В июле бы ещё приехал.