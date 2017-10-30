30 октября Amic.ru отмечает свой 18-й день рождения. Именно в октябре 1999 года была подготовлена первая лента новостей. А перед Amic стояла задача создать официальное представительство Алтайского края в интернете. Между тем в стране и мире в этот период происходили удивительные, страшные и великие события, которые во многом изменили историю России и мира. В этом году Россия содрогалась от взрывов жилых домов, а Югославия – от бомб НАТО, тогда началась Вторая Чеченская война, а Белоруссия и Россия стали союзным государством. Тогда Европейский Союз перешел на евро, а инфляция в России составила больше 35%.
Накануне своего "совершеннолетия" редакция портала вспоминает 18 событий 1999 года, в окружении которых родился Amic.ru.
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ЕвроБольшинство стран Европейского союза перешло на безналичные расчеты в новой общеевропейской валюте – евро. (Начало наличного оборота евро было запланировано на 1 января 2002 года).
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Человек, похожий на генерального прокурора1 февраля генеральный прокурор России Юрий Скуратов подал президенту заявление об отставке. Уже на следующий день президент поставил вопрос об отставке Скуратова перед Советом Федерации. Однако 17 СФ отклонил это предложение президента. А сам Скуратов на заседании заявил, что его вынудили написать заявление. Вечером на РТР были показаны кадры, в которых "человек, похожий на генерального прокурора" был снят в обществе проституток.
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Сибирский цирюльник20 февраля Главным культурным событием России в 199 году стала кинопремьера "Сибирский цирюльник". Режиссера Сергея Михалкова. Ну кто еще не смотрел этот фильм?
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Расширение НАТОПольша, Венгрия и Чехия вступили в НАТО (так называемое четвертое расширение НАТО). Россия была против.
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Война в Югославии и "Петля Примакова"Начало военной операции НАТО против Югославии в связи с кризисом в Косово. Узнав о начале военной операции НАТО, премьер-министр Евгений Примаков, летевший 24 марта с официальным визитом в США, приказал развернуть над Атлантикой самолет и вернулся в Москву. Это его решение получило название "Петля Примакова".
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Ты увяз в Матрице31 марта вышла в свет первая часть ставшего культовым фильма "Матрица". Интересно, что этот фильм по-настоящему изменил восприятие мира людей и заставил многих усомниться в своем существовании.
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Импичмент президенту ЕльцинуГосдума потребовала отставки Ельцина в связи с выдвинутыми ему обвинениями: развал СССР, трагические события осени 1993 года, развязывание войны в Чечне, развал армии и геноцид русского народа. Однако не набрала необходимых 300 голосов для отставки. За обвинение в развале СССР проголосовало 239 депутатов, за обвинение в событиях 1993 года — 263, за обвинение в развале армии — 241, за обвинение в войне в Чечне — 283, за обвинение в геноциде российского народа — 238.
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Победа российских футболистовВ Париже сборная России по футболу обыграла сборную Франции, которая тогда была чемпионом мира. Встреча прошла в рамках отборочного турнира к ЕВРО-2000. Игра стала исторической для сборной России.
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Премьер Путин9 августа Сергей Степашин отправлен в отставку. Премьером стал Владимир Путин, который получил также чрезвычайные полномочия для борьбы с боевиками и возглавил работу силовых ведомств в связи с проведением операции в Дагестане и Чечне. Через месяц после назначения Путин обещал террористов "мочить в сортире".
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Взрывы жилых домов
В ночь на 9 сентября 1999 г в Москве на ул. Гурьянова в результате мощного взрыва были полностью уничтожены два подъезда девятиэтажного жилого дома №19. Погибли 100 человек, 690 были ранены.
13 сентября в Москве взорван жилой дом на Каширском шоссе. Погибли 124 человека, из них 13 детей. Девять человек получили ранения.
16 сентября в городе Волгодонске Ростовской области был взорван начиненный взрывчаткой грузовик "ГАЗ-53", припаркованный около девятиэтажного дома номер 35 на Октябрьском шоссе. От взрывной волны разрушена фасадная часть дома. Из завалов извлекли 18 погибших, 1 человек умер в больнице.
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"Учения" ФСБПосле взрывов в жилых домах в России началась паника. Не надеясь на правоохранительные органы, люди сами стали патрулировать улицы, задерживать подозрительных. 22 сентября в Рязани бдительные граждане увидели, что в подвал дома по улице Новоселова неизвестные занесли несколько мешков. Вызвали полицию, но задержать их не смогли. Появилась информация, что на месте обнаружили взрыватель, часовой механизм. Жителей эвакуировали, мешки вывезли. 24 сентября директор ФСБ заявил, что это спецслужбы проводили учения.
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Вторая Чеченская война30 сентября 1999 танковые подразделения российской армии со стороны Ставропольского края и Дагестана вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни. Началась вторая Чеченская война.
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На Алтае засуха и град
В Алтайском крае в 1999 году — засуха на значительной территории региона, градобой и уничтожение посевов саранчой в ряде районов, которые привели к гибели 17,5% посевных площадей.
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Рождение Amic.ru
Первая новостная лента на Amic.ru появилась в октябре 1999 года. Но стабильно новости появились в начале 2000 года. Тогда ИА "Амител" назывался АМИ-Центр (Алтайский молодежный информационно-аналитический центр).
А 30 октября 2001 года сайт amic.ru получил свидетельство о регистрации, как электронное СМИ (Эл №77-4905). Его первым и бессменным редактором в течение 15 лет была Светлана Шаповалова.
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Союз России и БелоруссииДекабрь: Ельцин и Лукашенко подписали договор о создании Союзного государства России и Беларуси
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ДетиМинимум рождений в России за все годы, начиная с 1900 и по 2017, пришелся на 1999 год. Тогда родилось всего 1 миллион 215 тысяч младенцев. В этом году им исполняется 18 лет. По данным статистики, в 2016 году в России родилось 1 миллион 859 тысяч 854 человека.
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ИнфляцияИнфляция на потребительском рынке, согласно официальным данным, составила, по итогам 1999 года, 36,5 %. А по неофициальным источникам, реальные показатели инфляции достигли 80 %. В 2016 году инфляция в России, по официальным данным, составила 5,4%.
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"Я устал, я ухожу"31 декабря 1999-го Борис Ельцин объявил, что уходит с поста президента. Своим преемником он назначил Владимира Путина, сказав ему: "Берегите Россию". Путину тогда было 47 лет. Вся страна смотрела с опаской и надеждой на столь молодого правителя государства.
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