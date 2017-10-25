Фото: zebra-tv.ru
Пенсионер из алтайского села Хомутино предстанет перед судом за причинение в состоянии аффекта тяжкого вреда здоровью 13-летнего подростка, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел 13 июля текущего года, когда 61-летний мужчина выстрелил из пневматического ружья в убегавшего от него молодого человека.
"Вред, причиненный здоровью мальчика, явился тяжким. В тот же день несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии из тела ребенка извлекли пулю, остановившуюся во внутренних органах", — уточняют в СКР.
В ведомстве также отмечают, что подросток неоднократно оскорблял мужчину и провоцировал его. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии аффекта.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
находился в состоянии аффекта
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Дурак просто. Стрелять в убегающего ребенка...
надо бы еще у родителей этого..... мальчика, из головы пулю вытащить.
Пацана и его родителей выпороть беспощаднейшим образом, чтобы месяц ходить не могли. Деду медаль.
Какую медаль, дед из ума выжил. Посадить козла, за попытку убийства, лет до 70.
подросток неоднократно оскорблял мужчину и провоцировал его
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пацан к успеху шел
Надо было мелкому ублюдку кастрацию заодно провести, чтобы дураков не походил.
уже и аффект деду подарили.
иногда старость наступает одна, без мудрости.
стрелять в любого человека, даже за какие-нибудь обидные слова - это преступление, которое нужно карать.
стрелять в ребёнка, а в 13 лет именно ребенок - преступление вдвойне.
разум людям дан, чтобы они общались и договаривались, а не уничтожали друг друга.
ИМХО деду не медаль, а заставить до конца дней выплачивать на поправку здоровья пацану.
пацана выпороть как сидорову козу, чтобы не троллил старших.
родителям пацана - штраф за хреновое воспитание чада.
25.10.2017 11:15
- гость -
ты вообще понимаешь что буровишь?
я уже про ошибки в тексте и не говорю.
Гостю 11.18 Ну и какие ошибки в тексте? Я что-то не нашел. Галюны, не?
гость в 11.13 - "Посадить козла, за попытку убийства, лет до 70".
У тебя что, дедушки не было? Если бы твоего деда мелкий гаденыш довел до аффекта оскорблениями, то небось сам бы ему чего-нибудь отстрелил?
Попытка убийства???? Из воздушки? В спину???
побойтесь Бога!!!
25.10.2017 11:24
Гость
твоя фраза: чтобы дураков не походил?
может пояснишь за грамотность?
25.10.2017 11:24
Иван Тычёблин
Ванёк, ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ.
ферштейн?
Ну так тяжкий вред здоровью! До убийства то всего чуть чуть.
Может хоть теперь мелкий подонок за словами следить будет.
Не хватает в россии "Компотов", ох не хватает
11:36, предлагаете каждого кто за словами не следит инвалидом делать?
Почитал наши законы... Максимум, что грозит этому деду - 2 года. Год отсидит и по удо выйдет, а ребёнок на всю жизнь инвалидом остался.