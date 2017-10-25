Фото: rubtsovsk.info
Сильный ветер обрушился на Рубцовск вечером во вторник, 24 октября. В результате разгула стихии на автомобиль местного жителя упало дерево, пишет "Рубцовск.info".
По словам владельца машины, он оставил авто на парковке рядом с домом №27 по проспекту Ленина и отправился в магазин. Спустя некоторое время у мужчины сработала автосигнализация. Когда автомобилист вышел на улицу, то увидел, что на машину рухнуло дерево, сильно повредившее переднюю часть кузова.
Отмечается, что данный случай не является страховым, и рубцовчанин не получит компенсацию по полису автострахования. При этом мужчина считает, что дерево было ветхим и коммунальщики должны были своевременно избавиться от него. Также автомобилист подчеркнул, что если бы в машине находились люди, последствия могли быть страшнее.
Теперь рубцовчанин собирается писать заявление и добиться компенсации за разбитое авто.
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