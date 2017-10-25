Главное управление МВД России по Алтайскому краю провело проверку в связи с гибелью 23-летнего лейтенанта полиции Сергея Данько, который был найден мертвым 23 сентября под Новоалтайском.
В отделе информации и общественных связей ГУ МВД по региону порталу Amic.ru сообщили, что результаты проверочных мероприятий в данный момент не подлежат обнародованию ввиду того, что параллельно краевым управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело, связанное со смертью молодого офицера полиции.
Тем не менее в ведомстве отметили, что позже итоги проверки будут представлены широкой общественности.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Новоалтайску 23-летний Сергей Данько пропал без вести 21 сентября текущего года. В связи с невыходом сотрудника на службу по линии ГУ МВД была организована проверка. Одновременно с этим региональное управление СКР возбудило уголовное дело о безвестном исчезновении лейтенанта.
23 сентября тело Сергея Данько с огнестрельным ранением головы было обнаружено в лесополосе у садоводства "Трансмашевец-2". Следственный комитет продолжил выяснять все обстоятельства случившегося в рамках уже возбужденного уголовного дела. В ГУ МВД по Алтайскому краю, в свою очередь, была инициирована еще одна проверка, теперь уже в связи с гибелью сотрудника.
Между тем, в социальных сетях вся эта трагическая история обросла большим количеством слухов и домыслов. На просторах интернета начали обсуждать то, что якобы задержаны подозреваемые в совершении преступления против молодого офицера. Однако в СКР эти данные опровергли, подчеркнув, что подозреваемых в рамках расследуемого уголовного дела не было установлено.
В данный момент в рамках следствия рассматриваются разные версии произошедшего, назначены и проводятся необходимые экспертизы.
Портал Amic.ru продолжает следить за ходом расследования.
Комментарии
ну как обнародуют так и напишите!о чем новость то???че нового написали?
гость, 11:36. новость в том, что по факту гибели офицера, видимо, кого-то все же накажут. кого - непонятно. а редакции спасибо - как могут так и получают информацию не из самых открытых структур...
ха чепуха !какую информацию получили то??что кого то накажут))))))или может ни кого))))
гость, 11:42. а тебе что так весело - одни смайлы под такой историей....
Начальника его посадить надо, Уволить это слишком просто. Серьезно наказать вышестоящее руководство от начальника Новоалтайской полиции и выше в управлении по линии руководства участковыми инспекторами. Просиживают целыми днями на коллегиях и совещаниях , погрязли в бумагах и никто ничего делать не хочет. Отбывают свой номер от зарплаты до зарплаты.