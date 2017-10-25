Закон о региональном материнском капитале в Алтайском крае продлят на 2018 год. Соответствующие поправки в закон рассмотрят на сессии краевого Заксобрания в четверг, 26 октября. Портал Amic.ru разбирался в изменениях.
Так, предполагается продлить право на региональный материнский (семейный) капитал при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей до конца 2018 года.
Сумма капитала остается на уровне 2017 года — 55 тысяч 387,5 рубля.
На эти цели в краевом бюджете на 2018 год будет запланировано 110 млн рублей, об этом сообщается в финансовом обосновании к законопроекту. Еще 166 млн на последующие, 2019-2020 годы (это тоже для тех, кто родил или усыновил третьего и последующего ребенка до конца 2018 года, просто подаст заявление позже 2018 года).
Региональный маткапитал в Алтайском крае выдают с 2011 года. По данным на 1 октября 2017 года, право на него имеют 29 тысяч 358 граждан. Но пока средствами (или частью средств) воспользовались 10 тысяч человек. Во-первых, заявление можно подать до достижения ребенком трех лет, а получить после трех лет. А во-вторых, требуется соблюдение определенных условий (в том числе рождение или усыновление третьего ребенка произошло после 1 января 2011 года).
Потратить эти средства можно на улучшение жилищных условий и (или) на получение образования ребенком (детьми).
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