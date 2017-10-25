Фото: youtube.com
В Сети появилась запись с запечатленным похожим на мотылька насекомым, у которого из брюха растут крупные волосатые щупальца. За несколько дней ролик посмотрели около 40 миллионов раз, пишет РИА "Новости".
Многие пользователи отметили, что сожгли бы свое жилье, увидев там подобное насекомое. Некоторые также отметили сходство существа с пришельцем. Также автору посоветовали отдать насекомому ключи от квартиры и сбежать.
По словам специалистов, запечатленным на видео существом является моль Creatonotos Gangis. Самцы данного вида имеют специальные трубки, корематы, которые они используют в брачный период для привлечения самок при помощи феромонов.
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