Уровень цен на продукты питания в Алтайском крае за последние 12 месяцев практически не изменился. Это следует из данных, опубликованных крайстатом. Инфляция в регионе с начала года составила 1,3 %, в том числе в сентябре — 0,1 %.

Продтовары — единственная категория, где наблюдается дефляция ("минус" 1,8 % к декабрю 2016 года). Непродовольственные товары подорожали в регионе на 2,3 %, а услуги — на 4,3 %.

Если сравнить уровень цен на продукты в октябре 2016 и 2017 годов, заметно, что большая часть ассортимента товаров подешевела или осталась на прежнем уровне. Например, 1 кг говядины за прошедший период "вырос" с 268 до 269 рублей, свинина, напротив, подешевела с 246 до 238 рублей за кг. Также упали в цене куры (со 126 до 119 рублей за кг). Несколько подросли в цене вареная колбаса (с 312 до 323 рублей) и сливочное масло (с 394 до 435 рублей). На прежнем уровне остались молоко (44 рубля за литр) и сметана (135 рублей), однако повысились цены на творог (с 272 до 314 рублей за кг).

Стоить отметить синхронное снижение цен на яйца (с 48 до 41 рубля за 10 штук), гречку (с 73 до 46 рублей за кг) и сахар (с 53 до 39 рублей за кг).

К слову, президент Владимир Путин 24 октября на форуме "Россия зовет" ответил на опасения по поводу чрезмерно низкой инфляции, зафиксированной в стране. Инфляция упала до 2,7 % в годовом выражении по состоянию на 16 октября, заявил он, и это позволяет рассчитывать, что по итогам года она окажется ниже целевого уровня ЦБ в 4 %, передает РБК.

"Я знаю, безусловно, что некоторые специалисты выражают озабоченность в связи с таким низким для нашей экономики уровнем инфляции. И некоторые специалисты видят в этой динамике дефляционную угрозу для экономики", — сказал Путин.

Сильнее всего от низкой инфляции могут пострадать банковский сектор, инфраструктурные монополии, влияние она окажет также на добычу, нефтепереработку, строительство, оценивали ранее аналитики.

По итогам 2017 года инфляция составит 3,2 %, говорится в прогнозе Минэкономразвития, на основе которого верстается бюджет 2018–2020 годов.