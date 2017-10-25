Среда, 25 Октябрь, 13:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,59
€ 67,69
Brent
$ 50,5
2°
Обь
98см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Дорожный ремонт – 2017 Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Продовольственная дефляция сохраняется в Алтайском крае

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Индекс потребительских цен в регионе с начала года составляет 1,3 %

Фото: finstars.org

Уровень цен на продукты питания в Алтайском крае за последние 12 месяцев практически не изменился. Это следует из данных, опубликованных крайстатом. Инфляция в регионе с начала года составила 1,3 %, в том числе в сентябре — 0,1 %.

Продтовары — единственная категория, где наблюдается дефляция ("минус" 1,8 % к декабрю 2016 года). Непродовольственные товары подорожали в регионе на 2,3 %, а услуги — на 4,3 %.

Если сравнить уровень цен на продукты в октябре 2016 и 2017 годов, заметно, что большая часть ассортимента товаров подешевела или осталась на прежнем уровне. Например, 1 кг говядины за прошедший период "вырос" с 268 до 269 рублей, свинина, напротив, подешевела с 246 до 238 рублей за кг. Также упали в цене куры (со 126 до 119 рублей за кг). Несколько подросли в цене вареная колбаса (с 312 до 323 рублей) и сливочное масло (с 394 до 435 рублей). На прежнем уровне остались молоко (44 рубля за литр) и сметана (135 рублей), однако повысились цены на творог (с 272 до 314 рублей за кг).

Стоить отметить синхронное снижение цен на яйца (с 48 до 41 рубля за 10 штук), гречку (с 73 до 46 рублей за кг) и сахар (с 53 до 39 рублей за кг).

К слову, президент Владимир Путин 24 октября на форуме "Россия зовет" ответил на опасения по поводу чрезмерно низкой инфляции, зафиксированной в стране. Инфляция упала до 2,7 % в годовом выражении по состоянию на 16 октября, заявил он, и это позволяет рассчитывать, что по итогам года она окажется ниже целевого уровня ЦБ в 4 %, передает РБК.

"Я знаю, безусловно, что некоторые специалисты выражают озабоченность в связи с таким низким для нашей экономики уровнем инфляции. И некоторые специалисты видят в этой динамике дефляционную угрозу для экономики", — сказал Путин.

Сильнее всего от низкой инфляции могут пострадать банковский сектор, инфраструктурные монополии, влияние она окажет также на добычу, нефтепереработку, строительство, оценивали ранее аналитики.

По итогам 2017 года инфляция составит 3,2 %, говорится в прогнозе Минэкономразвития, на основе которого верстается бюджет 2018–2020 годов.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

25.10.2017 12:35
- гость -


Они в магазина не ходят?

0  0
25.10.2017 12:59
- гость -

Они под себя ходят,балаболы хре новы(((

0  0
25.10.2017 13:03
- гость -

Да вы что? Захожу намедни в магазин, там яблочки по 80 рублей. А вчерась те же яблочки - уже по 96 рубчиков. За одну ночь подросли! Но это, конечно, не инфляция, это кто-то пошутил. И с хлебушком, кстати, тоже шутить изволят: иначе с чего бы трехсотграммовой булочке отрубного за одни сутки стать аж на три рубля дороже? Весу в ней, вроде, не прибавилось...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:21
Страсти по "Матильде": где в Барнауле посмотреть скандальный фильм Учителя? 13
13:13
Ушедшего из дома в сланцах мужчину ищет полиция на Алтае 2
13:06
Работа Касперского о поездке по Алтаю получила Гран-при фестиваля туркартин 0
12:51
Как получить и на что потратить региональный маткапитал в Алтайском крае 0
12:40
Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека ЦК Компартии Китая 3
12:32
Продовольственная дефляция сохраняется в Алтайском крае 3
12:24
Трамвай сошел с рельсов на перекрестке в Барнауле 1
12:15
СМИ: вирус BadRabbit атаковал российские банки из топ-20 0
12:03
СМИ сообщили о возможном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге 8
11:50
Пользователей Сети поразил ролик с насекомым-"пришельцем" 0
11:40
Региональный маткапитал в Алтайском крае продлят на 2018 год 0
11:33
МВД на Алтае обнародует итоги проверки по факту гибели молодого лейтенанта 23
11:22
Сильный ветер уронил дерево на автомобиль в Рубцовске 0
11:14
Главный Дед Мороз России покатается в Барнауле на коньках и посетит зоопарк 2
11:02
Пенсионер в состоянии аффекта расстрелял подростка из пневматики на Алтае 30
10:52
США обвинили Россию в нежелании остановить химические атаки в Сирии 3
10:40
Барнаульских детсадовцев научат не бояться математики 2
10:32
Водитель Toyota Succeed сбил на переходе пожилого пешехода в Барнауле 0
10:21
Алтайский край назвали регионом с потенциалом для заселения мигрантами 28
10:13
Первый снег выпал в Новосибирске 25 октября 3
10:02
Школы Барнаула переведут на работу в одну смену к 2025 году 13
10:00
МТС готовит запуск в Сибири технологии 5G 9
09:50
Родители возмущены отсутствием занятий в логопедическом детсаду Барнаула 7
09:33
Водитель слетевшей с алтайской трассы иномарки скончался 0
09:30
С малых лет – в высший свет: хорошим манерам обучат детей в Барнауле 0
09:24
Законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров внесли в Госдуму 3
09:17
РФ призвала США дать российским СМИ спокойно работать 6
09:07
Лед и пламень: уличный холодильник в Рубцовске тушили 11 человек 0
09:00
Сельхозпроизводителей из Барнаула ждут на выставке "АгроСиб-2017" 0
08:59
Онлайн-конференция Барнаульской горэлектросети стартует на Amic.ru
На вопросы читателей ответит генеральный директор компании Иван Василиади
08:58
СМИ: калькулятор iOS 11 ошибается при сложении простых чисел 4
08:42
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 25 октября 0
08:30
Наденьте это немедленно: показываем, что будут носить этой осенью и зимой 5
08:21
Собчак заявила, что ее нельзя судить за высказывания о Крыме 48
08:06
Скидку 10% дарит своим посетителям Том Ям Бар "Лапша и уши" 7
08:00
Где в Барнауле провести новогодний корпоратив? 0
07:45
Названы самые экономичные в эксплуатации автомобили 2
07:24
На юге среди сосен: фотопрогулка по барнаульскому посёлку Южный 56
07:03
Квартиру с двумя кухнями продают в центре Барнаула за 15,3 млн рублей 10
06:44
Крутите барабан: что хранится в музее программы "Поле чудес" 3
06:23
Эра паркоматов стартует в Барнауле: первая платная парковка начинает работу 6
06:01
Алтайский край 25 октября вступил в период снежного шторма 0
05:33
Россияне получат дополнительные льготы при оплате услуг ЖКХ 1
04:56
Песков посоветовал сходить на "Матильду" 0
03:01
Путин изменил состав президентского Совета по борьбе с коррупцией 0
02:01
Трампа забросали российскими флагами в здании конгресса США 0
01:01
Армен Джигарханян подал на развод с 38-летней женой 6
00:46
Депутат в Башкирии зарезала мужа за отказ признаться ей в любви 0
23:49
Порошенко запланировал установить "тризуб" над Кремлем 1
23:34
Экс-мэр Архангельска совершил каминг-аут и планирует стать президентом 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.