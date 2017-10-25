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Новости

СМИ сообщили о возможном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге

, ИА "Амител"
Проблема в Северной столице может возникнуть из-за нехватки вагонов

Фото: livejournal.com

Санкт-Петербург может пережить дефицит хлеба, сообщает 24 октября "Коммерсант", уточняя, что нехватка вагонов способна привести к существенным перебоям с доставкой зерна.

Издание отмечает, что дефицит вагонов уже испытывают производители соли и щебня. Теперь же проблема может затронуть систему снабжения мукомольных предприятий Северной столицы.

Так, ввиду активного экспорта зерна вагоны попросту не доходят до местных переработчиков. Издание приводит мнение городских властей, которые, как указывается, опасаются угрозы дефицита хлебопекарной продукции и роста цен.

"Коммерсант" ссылается на письмо губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, которое он направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу. В пресс-службе главы российского субъекта факт отправки письма подтвердили.

Издание добавляет, что в администрации города на Неве заметили, что Санкт-Петербург также могут включить в перечень приоритетных направлений для отгрузки зерна и рассматривать заявку на подачу вагонов в этом направлении в первоочередном порядке.

В то же время сообщается, что продуктовые ретейлеры пока не получали от мукомольных предприятий Санкт-Петербурга информации о возможных перебоях с поставками.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.10.2017 12:16
- гость -

В прошлом году АВЗ толком не работал. Никому вагоны не нужны были. http://www.amic.ru/news/392817/
Ещё одно подтверждение квалификации нашего мудрого правительства и Вовы Путина лично.

0  0
25.10.2017 12:30
- гость -

23 февраля 1917 началась частичная экономическая забастовка на некоторых фабриках и заводах Выборгской стороны Петрограда, а 24-го забастовка разрослась присоединением Путиловского завода и промышленных предприятий Нарвской части. В общем, забастовало до 200 тысяч рабочих. Такие забастовки бывали и раньше и не могли предвещать чего-либо опасного и на этот раз. Но через ЦВПК в рабочие массы были брошены политические лозунги и был пущен слух о надвигающемся якобы голоде и отсутствии хлеба в столице. Нужно сказать, что в Петрограде с некоторого времени при булочных и хлебопекарнях появились очереди за покупкой хлеба. Это явление произошло не потому, что хлеба в действительности не было или его было недостаточно, а потому, что, благодаря чрезмерно увеличившемуся населению Петрограда, с одной стороны, и призыву очередного возраста хлебопеков — с другой, не хватало очагов для выпечки достаточного количества хлеба. К тому же, как раз в это время, для урегулирования раздачи хлеба продовольственная комиссия решила перейти на карточную систему. Запас муки для продовольствия Петрограда был достаточный , и кроме того ежедневно в Петроград доставлялось достаточное количество вагонов с мукой . Таким образом, слухи о надвигающемся голоде и отсутствии хлеба были провокационными — с целью вызвать крупные волнения и беспорядки, что в действительности и удалось. Забастовавшие рабочие стали двигаться шумными толпами к центру города, требуя хлеба»

0  0
25.10.2017 12:45
- гость -

Аврору починили...

0  0
25.10.2017 13:07
- гость -

Когда продразверстку начнут по деревням комиссары?. Или ни хлеба, ни кулака мироеда, одни транснациональные компании и прибыль в карман кремлевских мудрецов?

0  0
25.10.2017 13:07
- гость -

"В Санкт-Петербурге возможен дефицит хлеба"

Начинается саботаж перед очередным дворцовым переворотом?

0  0
25.10.2017 13:08
- гость -

Ну а чего вы хотите, Питер, семнаццатый год, двадцать пятое октября.

0  0
25.10.2017 13:08
- гость -

Под Полтавченко роють)

0  0
25.10.2017 13:09
- гость -

История повторяется. И опять с нехваткой хлеба и опять с Петербурга. Дальше хлебный бунт. И все остальные радости включая хаос, разруху, криминальный беспредел и бегство за границу. Пора закупать сахар, соль, крупу и т.д. Побежал в магазин.

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