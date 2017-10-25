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Вирус-шифровальщик BadRabbit, атаковавший накануне российские СМИ, также пытался напасть и на российские банки из топ-20, но безуспешно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора и основного владельца Group-IB (компания занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений) Илью Сачкова.
Он отметил, что Group-IB зафиксировала попытки заражения вирусом инфраструктур ряда крупнейших банков РФ, использующих систему обнаружения вторжений компании. Данные файлы приходили во вторник, 24 октября, с 13:00 до 15:00 мск. "То есть на банки этот вирус тоже пытались распространить", — рассказал Сачков, отметив, что среди данных банков есть банки из топ-20. При этом гендиректор Group-IB не уточнил, какие именно.
По его словам, данная ситуация является демонстрацией более качественной защиты банков от кибератак по сравнению с компаниями небанковского сектора. "Основные сложные атаки происходят против банков. Банки как боксер, который больше дерется, — у него лучше практика, и, соответственно, он сильнее", — цитирует агентство слова Сачкова.
Согласно сообщениям "Лаборатории Касперского" и Group-IB, накануне вирус-шифровальщик атаковал сайты некоторых СМИ России, включая "Интерфакс" и "Фонтанка". Согласно данным Group-IB, атаки начались после 12:00 на Украине — вирус поразил компьютерные сети Киевского метрополитена, министерства инфраструктуры, а также международного аэропорта Одессы.
По словам замглавы Group-IB Сергея Никитина, основная волна распространения BadRabbit уже закончилась, но, возможно, будут зафиксированы единичные случаи заражения.
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