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Новости

Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека ЦК Компартии Китая

, ИА "Амител"
Также место в ЦК сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян

Фото: eunews.it

Председателя КНР Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека центрального комитета партии Китая. При этом пять из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК сменились, пишет РИА "Новости".

Кроме Си Цзиньпина место в центральном комитете сохранил премьер Госсовета Ли Кэцян. В новый состав ПКПБ вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.

Во время первого пленума ЦК Компартии КНР 19-го созыва был избран новый состав Политбюро ЦК, в него вошли 25 человек, в числе которых лишь одна женщина.

Агентство отмечает, что ранее делегаты 19-го съезда КПК утвердили поправки к уставу, самой важной из которых стало внесение имени Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это поставило его в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Также отмечается, что Си Цзиньпин стал вторым китайским лидером после Мао Цзэдуна, чье имя было внесено в устав партии при жизни.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.10.2017 12:50
гость

молодцы коммунисты

0  0
25.10.2017 13:01
iOne

ВВП-NEXT

0  0
25.10.2017 13:02
- гость -

Они хоть дела реальные делают!!!

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