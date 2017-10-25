Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Полиция в Алтайском крае более четырех месяцев разыскивает жителя поселка Новые Зори Павла Михайловича Шихалева.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, мужчина 1956 года рождения пропал без вести 4 июня, покинув свой дом.
Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 160-174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы прямые, седые, лобная лысина, имеется борода. Страдает психическими заболеваниями, на незнакомой местности не ориентируется.
Пропавший был одет в тельняшку бело-голубого цвета, спортивные штаны темно-синего цвета, сланцы черного цвета.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении пропавшего мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102).
Комментарии
Снеслись)))
Боятся , что ноги мерзнуть начали ?
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