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Новости

Ушедшего из дома в сланцах мужчину ищет полиция на Алтае

, ИА "Амител"
Житель поселка Новые Зори пропал без вести 4 июня

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Полиция в Алтайском крае более четырех месяцев разыскивает жителя поселка Новые Зори Павла Михайловича Шихалева.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, мужчина 1956 года рождения пропал без вести 4 июня, покинув свой дом.

Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 160-174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы прямые, седые, лобная лысина, имеется борода. Страдает психическими заболеваниями, на незнакомой местности не ориентируется.

Пропавший был одет в тельняшку бело-голубого цвета, спортивные штаны темно-синего цвета, сланцы черного цвета.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении пропавшего мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102).

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.10.2017 13:16
- гость -

Снеслись)))

0  0
25.10.2017 13:25
iOne

Боятся , что ноги мерзнуть начали ?

0  0
25.10.2017 14:51
- гость -

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