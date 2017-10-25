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Видеофильм "Большая вода Алтая" о путешествии по горной части сибирского региона основателя компании "Лаборатория Касперского" Евгения Касперского и специалистов получил Гран-при фестиваля туристических и спортивных фильмов "Алтайский край — место силы". Автором ленты выступил режиссер и оператор учебной телерадиостудии АлтГУ Лев Тюрин, пишет ТАСС, ссылаясь на председателя оргкомитета конкурса, заслуженного путешественника России, мастера спорта по водному туризму Евгения Лебедева.
По его словам, Тюрин смог показать "все изюминки этого маршрута". Лебедев отметил, что съемка была эффектной и с приличным риском. "В Акемский прорыв, который они прошли, — это очень опасное место, если с рафта свалишься — дышать некогда. Но они его провели и провели людей, которые знают себе цену, Касперского знает весь мир, и провели без суеты, без излишней похвальбы. Обыкновенные ребята — и хороший фильм получился", — цитирует агентство слова председателя оргкомитета конкурса.
Тюрин рассказал, что съемка проходила в августе минувшего года. Специалисты международной компании и ее основатель совершили трехнедельное водное путешествие и прошли по долинам горных рек Ороктой, Тухман и Ярлу.
"Достаточно сложное было путешествие. Сначала пеший переход по пути к Белухе около 70 км, потом перелет через Белуху на вертолете и сплав практически от истоков Катуни с прохождением всех порогов практически до села Чемал", — цитирует агентство слова победителя.
В текущем году на фестивале были представлены 63 работы, которые были посвящены туристической тематике и экстремальному спорту. Отмечается, что фестиваль проводится на Алтае с 2013 года на базе санатория "Рассветы над Бией" в селе Стан-Бехтемир.
Лучшие работы можно будет посмотреть в Сети, а также на региональном телеканале.
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