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Алтайские банки "просят" мелочь у населения, чтобы уберечься от дефицита

, ИА "Амител"
В России на каждого человека приходится в среднем 439 монет

Фото: fotodom.ru

26 октября в Барнауле отделение Банка России совместно с кредитными организациями региона впервые проведет акцию "День приема монеты от населения".

Как сообщает отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ Банка России, в этот день 14 банков обменяют гражданам бесплатно мелкие монеты на банкноты или монеты более крупных номиналов. Некоторые банки приготовили для участников акции подарки и сувениры, а также памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу в России.

Акцию проводят, чтобы вернуть в наличный платежный оборот мелкие монеты. По расчетам Банка России, в стране на каждого человека приходится в среднем 439 монет.

"Уровень возврата мелких монет в наше отделение составляет всего 34 %. Между тем они так же важны, как и банкноты. Изготовление монет обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов – в десятки раз меньше. Чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках. Необходимо эффективно использовать разменную монету, чтобы наличный платежный оборот был обеспечен всеми номиналами", – отметила управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

За обмен монет на купюры банки обычно взимают комиссию, но в ходе акции граждане могут сделать это бесплатно. К слову, в Республике Алтай пройдет аналогичная акция. В 2017 году в регионе выпустили более 1 млн монет разных номиналов на сумму около 5 млн рублей. Несмотря на это, дефицит мелочи по-прежнему ощущается.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

25.10.2017 14:17
Гога

У меня скопилась 3х литровая банка монеты ,вчера соседка сказала,про акцию.Пойду наконец избавлюсь. Соседка вчера платила коммуналку в Алтайкапиталбанке , там видела уже эту акцию. Сказала, там уже дают при обмене какие-то редкие купюры крымские (я так понял,что это те,что центробанк выпустил,когда Крым стал наш) и монеты футбол и Сочи.

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25.10.2017 14:25
- гость -

А в какие именно банки везти?

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25.10.2017 14:26
- гость -

видел тоже в других банках, акция насколько я знаю во всех банках вроде должна быть.... в замен либо обычные деньги, либо 100р крымская или монетки 25р fifa...

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25.10.2017 14:28
Нумизмат

Продам обычные российские монеты. Поштучно! Дорого!

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25.10.2017 14:38
- гость -

у меня три полные трехлитровые банки дома стоят. 5 и 10 рублей. не отдам пока на машину не накоплю

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