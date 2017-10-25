26 октября в Барнауле отделение Банка России совместно с кредитными организациями региона впервые проведет акцию "День приема монеты от населения".
Как сообщает отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ Банка России, в этот день 14 банков обменяют гражданам бесплатно мелкие монеты на банкноты или монеты более крупных номиналов. Некоторые банки приготовили для участников акции подарки и сувениры, а также памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу в России.
Акцию проводят, чтобы вернуть в наличный платежный оборот мелкие монеты. По расчетам Банка России, в стране на каждого человека приходится в среднем 439 монет.
"Уровень возврата мелких монет в наше отделение составляет всего 34 %. Между тем они так же важны, как и банкноты. Изготовление монет обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов – в десятки раз меньше. Чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках. Необходимо эффективно использовать разменную монету, чтобы наличный платежный оборот был обеспечен всеми номиналами", – отметила управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.
За обмен монет на купюры банки обычно взимают комиссию, но в ходе акции граждане могут сделать это бесплатно. К слову, в Республике Алтай пройдет аналогичная акция. В 2017 году в регионе выпустили более 1 млн монет разных номиналов на сумму около 5 млн рублей. Несмотря на это, дефицит мелочи по-прежнему ощущается.
Комментарии
У меня скопилась 3х литровая банка монеты ,вчера соседка сказала,про акцию.Пойду наконец избавлюсь. Соседка вчера платила коммуналку в Алтайкапиталбанке , там видела уже эту акцию. Сказала, там уже дают при обмене какие-то редкие купюры крымские (я так понял,что это те,что центробанк выпустил,когда Крым стал наш) и монеты футбол и Сочи.
А в какие именно банки везти?
видел тоже в других банках, акция насколько я знаю во всех банках вроде должна быть.... в замен либо обычные деньги, либо 100р крымская или монетки 25р fifa...
Продам обычные российские монеты. Поштучно! Дорого!
у меня три полные трехлитровые банки дома стоят. 5 и 10 рублей. не отдам пока на машину не накоплю