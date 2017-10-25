Фото: instagram.com
Пользователи китайской соцсети Weibo нарядили голливудских знаменитостей, а также певца Джастина Бибера из Канады в традиционную китайскую одежду для женщин. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на картинки, размещенные в Instagram-аккаунте 9gag.
"Известные мужчины в роли "китайских красавиц" времен династии Цин. Какая вам больше по вкусу?" — так подписали запись администраторы аккаунта.
Отмечается, что в образе "китайских красавиц" предстали Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлстон, Орландо Блум, Джеймс Макэвой, Джозеф Гордон-Левитт и Бибер. Меньше чем за сутки запись собрала свыше 460 тысяч лайков и множество комментариев.
Большинство пользователей согласились, что звездам хорошо подошел "наряд странных китайских гейш". Однако некоторые с удивлением поинтересовались: "Что здесь забыл Бибер?". Также один из фанатов Камбербэтча подчеркнул, что актер "выглядит отлично в любом наряде".
Комментарии
безвкусица полная