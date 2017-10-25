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Советы по борьбе с осенней депрессией дала жителям Алтайского края главный внештатный специалист-психиатр региона Марина Вдовина.
Как сообщают в региональном Минздраве, с наступлением осени люди склонны переживать снижение настроения. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время более 300 миллионов человек в мире живут с депрессией.
При этом в министерстве подчеркивают, что депрессивное состояние может обернуться настоящими страданиями для человека и снизить эффективность его жизнедеятельности как в профессиональном, так и в личностном плане.
Марина Вдовина, говоря об этой проблеме, отмечает: "Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание как самому пациенту, так и его близким, – подавленное настроение, тревожность, раздражительность, чувство вины, снижение или утрата интересов, заторможенность, преобладание негативных мыслей, нарушение сна, аппетита, неприятные ощущения в теле".
Эксперт подчеркивает, что с депрессией необходимо бороться под наблюдением специалистов во избежание серьезных последствий.
"Рекомендуется использовать безрецептурные успокаивающие препараты, которые в основном на травах. На ночь нужно выпивать стакан теплого молока с медом (если нет противопоказаний), принимать вечерние ванны с лавандой", — также советует главный внештатный специалист-психиатр края.
Переживающим депрессивное состояние советуют пересмотреть свой рацион и включить в него овощи, фрукты, каши, орехи, горький шоколад, рыбу и мясо курицы.
"Не стоит прибегать к алкоголю. Соблюдайте режим дня – вставайте и ложитесь спать вовремя, увеличьте двигательную нагрузку, организуйте прогулки перед сном", — добавляет Марина Вдовина.
В том случае, если за две недели состояние не улучшится, следует обращаться к специалисту-психотерапевту.
Комментарии
Как как-наливай да пей!
А по террасам прогулки прогуливать можно????