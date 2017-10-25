Фото: зоопарк "Садгород"
В зоопарке "Садгород" во Владивостоке появилась двухмесячная львица Астра. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора заведения Алену Асновину.
По ее словам, львица будет будущей невестой льву Бонифацию. Поскольку юная хищница росла с братьями, чтобы ей не было скучно, в зоопарке решили купить щенка среднеазиатской овчарки, чтобы звери росли и играли вместе.
Отмечается, что львица ест мясо с рук и пьет молоко из бутылочки трижды в день, играет и бегает на улице. Пока местом жительства львицы и щенка является дом Асновиной. Сейчас животным в зоопарке строят вольер с домиком.
"И пока щенок готовится к участию в своей первой фотовыставке, львица уже участвует в фотосессиях на территории зоопарка", — добавила глава заведения.
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