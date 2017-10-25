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Жители Алтайского края до 31 декабря смогут дать свою оценку работе региональных и муниципальных органов власти.
Так, в крае в соответствии с губернаторским указом проводится интернет-опрос "Оценка эффективности работы руководителей государственных и муниципальных служб, органов местного самоуправления в 2017 году".
Желающим принять участие в исследовании общественного мнения следует заполнить анкету на официальном сайте краевого правительства. При этом участникам опроса необходимо пройти авторизацию.
Жители региона могут оценить организацию работы транспорта и качество дорог, организацию тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, а также качество предоставления жилищных услуг.
Населению региона обещают, что результаты опроса станут основой для разработки программ повышения результативности работы органов местного самоуправления и организаций.
Комментарии
"При этом участникам опроса необходимо пройти авторизацию" - Пусть Путин и Карлин правят вечно!.
И Дугин до домашнего ареста!
Вся эта ваша власть, и управленцы разных уровней ......пи......пи......................................пи.............................пи, да когда же пи...пи...пи..........пи, до каких пор эти пи-и ...пи...........пи-и., гнать надо в зашей этих пи.........пи..............пии. Вот такое моё мнение.
лучше руками сползающую Гору держите, вопрошатели
Там из власти только Дугин, Зубович и глава района анкетированного. Про власть сакральную в т.ч. Карлина ни слова...
Эх, держите меня семеро, уж я то скажу-уу--у, всю правду, как честный и прямой человек, скажу, привыкший говорить всю правду глядя человеку в глаза, спасибо ВАМ дорогие тов. Дугин и Карлин , что вы есть!
Одно работать второе зарабатыва
Заголовок анкете не соответствует, поэтому ничего особенного этим сказать не получится.